Горячую линию для тюменцев проведут Росреестр и налоговые органы

Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия налогового управления по Тюменской области совместно с региональным управлением Росреестра состоится 16 ноября с 11 до 13 часов.

Специалисты этих ведомств ответят на вопросы, касающиеся получения сводного налогового уведомления или выдачи его дубликата, перерасчета по налогам на землю, имущество, транспорт уплаты исчисленных сумм, предоставления налоговых льгот, подключения к "Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц", погашения налоговой задолженности за периоды прошлых лет.

Кроме того, тюменцы смогут узнать о государственной регистрации и кадастровом учете, получении сведений из Единого государственного реестра недвижимости, использовании электронных услуг и сервисов Росреестра для защиты своей собственности.

Горячая линия проводится по телефону 8 (3452) 49-20-76.