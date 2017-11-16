Стартовал интернет-проект по благоустройству Уватского района

Стартовал интернет-проект по благоустройству Уватского района/Фото: администрация Уватского района

Интернет-проект #СоздайУват стартовал на официальном сайте Уватского района.

Его основная его цель – решение вопросов благоустройства населенных пунктов муниципального образования. Проект разработан по поручению главы администрации Сергея Путмина и несет в себе идею областного портала управления "Наш дом".

Жители Уватского района могут сообщить о проблеме, касающейся благоустройства - сломанном фонаре, поврежденной горке на игровой площадке, мусоре в неположенном месте, брошенном автомобиле и приложить соответствующую фотографию. Перед тем, как отправлять сообщение, необходимо ознакомиться с правилами модерации и публикации. Если сообщение не противоречит этим правилам, то оно публикуется на проекте и направляется в ответственный орган для принятия мер.

"Администрация района и главы сельских поселений много делают для благоустройства населенных пунктов: от крупных строительных проектов до ежедневного наведения порядка. Но люди видят все равно больше, чем чиновники. Мы открыли проект #СоздайУват для того, чтобы планировать свою работу с учетом потребностей жителей. Это позволит эффективнее тратить деньги и вовремя устранять недостатки", – отметил Сергей Путмин.