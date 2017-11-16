Около полутора тысяч жителей Тюменской области хотят стать руководителями нового поколения

Конкрус "Лидеры России". Фото из группы ФНС России в социальной сети

1 тыс. 149 жителей Тюменской области проходят тестирование в рамках конкурса "Лидеры России". Это примерно 14% от общего числа конкурсантов из Уральского федерального округа. Всего в тестировании принимают участие 7 тыс. 934 жителя УФО. Тюменская область вошла в тройку самых активных регионов округа по числу участников.

Этап дистанционного отбора продолжится до 22 ноября, когда будут объявлены результаты. Участники проходят тесты на общий уровень знаний, на числовые и вербальные способности, а затем на управленческий потенциал.

Успешно прошедшие весь дистанционный отбор получат приглашение на участие в очных региональных полуфиналах. Полуфинал по Уральскому федеральному округу пройдет в Екатеринбурге 3-6 декабря. Финал конкурса состоится в Москве в начале 2018 года.

300 финалистов получат индивидуальные образовательные гранты в размере 1 млн рублей. 100 из них станут победителями, которых ждет целый год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей.

"Лидеры России" — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Его организовала администрация президента России. Напомним, что губернатор Тюменской области Владимир Якушев вошел в число наставников на этом конкурсе. Консультировать участников также будут руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, актер, режиссер, продюсер Федор Бондарчук, председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, мэр Москвы Сергей Собянин и другие – в списке наставников 65 фамилий. Помимо Владимира Якушева, наставниками выбраны всего шесть глав регионов.