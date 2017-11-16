В Тобольске проходит экологическая научно-практическая конференция

Фото: администрация Тобольска

XIV всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Тобольск научный-2017" началась в древней столице Сибири. Она посвящена Году экологии в России.

Форум ученых проходит под эгидой РАН. В его организации также участвовал институт радиационной безопасности и экологии национального ядерного центра Республики Казахстан. О своих исследованиях в области экологии рассказывают научные сотрудники Сибири, Урала, Центральной России, зарубежных стран.

Основные обсуждения проходят на секциях по биолого-экологическим аспектам, а также по социокультурным процессам в Западной Сибири и роли музеев в сохранении историко-культурного и научно-экспедиционного наследия Сибири.