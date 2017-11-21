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В Тюмени открываются семейные курсы по робототехнике

09:24 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени открываются семейные курсы по робототехнике. Фото ТюмГУ

Необычные курсы по созданию кибернетических организмов открывает ФабЛаб ТюмГУ. Робототехнический отдел по просьбе родителей, чьи дети занимаются программированием умных машин, открывает набор семейных курсов. Программа уже получила название iПапа.

Как сообщает ФабЛаб ТюмГУ, авторы курса ожидают, что приходить будут в основном папы со своими детьми. Но возможна любая конфигурация команды: над собственным робототехническим проектом работать хоть всей семьей. Вот только возраст самых маленьких участников должен быть старше 5 лет.

Первый курс iПапы – это создание умного светильника, управляемого через сеть "Bluetooth" с помощью смартфона. Семейная команда в ходе программы из трех занятий сможет спроектировать его и собрать своими руками. В дальнейшем курсы поделятся на группы разной степени подготовки. Занятия будут проходить по субботам в 17 часов и воскресеньям в 12 часов. 

Один проект состоит из трех блоков: 

- создание корпуса будущего светильника из фанеры при помощи лазерного резака;

- программирование на плате "Arduino";

- финальная сборка изделия. 

Регистрация для участников здесь.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 800 250 38 47 или из презентации.

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Теги: ФабЛаб , ТюмГУ , робототехника

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