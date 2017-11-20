Поселок Боровский признан самым экологически чистым

smn72.ru

Первое место занял п. Боровский Тюменского района в конкурсе "Самое экологически чистое муниципальное образование".

Конкурс провело ООО "НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов" и департамент экологии и недропользования Тюменской области. Главными для экспертов были чистота населенного пункта, отсутствие несанкционированных свалок, оформление и обслуживание мест массового отдыха жителей, площадь и ухоженность зеленых насаждений. По всем этим пунктам Боровский набрал наибольшее количество баллов.

Ежедневно в поселке выполняются работы по санитарной очистке улиц, автомобильных дорог, парковок, автобусных остановок и тротуаров, зимой проводятся своевременная уборка и вывоз снега.

Постоянно в поселке ведутся работы по благоустройству, озеленению, устраиваются экологические акции. Добровольцы очистили берега реки Язевка и озера Андреевского, организовано 20 субботников в рамках акции "Чистый четверг".