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В последний день года плацкарты повезут за половину цены

12:53 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
cdn.tvc.ru

Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") смогут купить билеты в плацкартные вагоны всех поездов внутригосударственного сообщения отправлением 31 декабря 2017 года со скидкой 50%. 

Оформить проездной документ со скидкой можно будет на все места вне зависимости от их расположения в плацкартном вагоне. 

Акция стартовала 21 ноября и будет длиться до конца года. 

Оформить проездной документ можно будет в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, онлайн через официальный сайт ОАО "РЖД", мобильное приложение "РЖД пассажирам", а также с помощью транзакционных терминалов самообслуживания. 

Специальная новогодняя скидка не будет применяться при оформлении проездных документов по детскому тарифу, а также для организованных групп пассажиров. 

Узнать подробную информацию о графике движения поездов и о скидках на проезд в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО "РЖД" и по телефону: 8-800-775-00-00, сообщает пресс-служба компании. 

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Теги: поезда , РЖД , билеты

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