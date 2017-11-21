В последний день года плацкарты повезут за половину цены

cdn.tvc.ru

Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") смогут купить билеты в плацкартные вагоны всех поездов внутригосударственного сообщения отправлением 31 декабря 2017 года со скидкой 50%.

Оформить проездной документ со скидкой можно будет на все места вне зависимости от их расположения в плацкартном вагоне.

Акция стартовала 21 ноября и будет длиться до конца года.

Оформить проездной документ можно будет в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, онлайн через официальный сайт ОАО "РЖД", мобильное приложение "РЖД пассажирам", а также с помощью транзакционных терминалов самообслуживания.

Специальная новогодняя скидка не будет применяться при оформлении проездных документов по детскому тарифу, а также для организованных групп пассажиров.

Узнать подробную информацию о графике движения поездов и о скидках на проезд в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО "РЖД" и по телефону: 8-800-775-00-00, сообщает пресс-служба компании.