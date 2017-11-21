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"Зимним" молодоженам предлагают устроить торжество на лоне природы

15:27 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Организация свадьбы в зимний период требует особого подхода. Чтобы молодожены и гости чувствовали себя комфортно, нужно учесть множество нюансов. Позаботиться об этом готова команда ресторанно-гостиничного комплекса "Дом Пионеров", расположенного в пригороде Тюмени.

Уникальный комплекс в окружении соснового бора подходит для празднования торжества в любое время года. Природные пейзажи, архитектура и дизайн в стиле советского периода, но с современным лоском, станут идеальными декорациями для проведения свадебной фотосессии.

Сотрудники "Дома Пионеров" предложат для молодой пары и ее свиты приветственный фуршет. О досуге гостей беспокоиться также не придется. Здесь, в уникальном музее и парке советской скульптуры, собраны многочисленные экспонаты советских времен. Старшее поколение погрузится в теплые воспоминания о прошлом, а молодежь узнает много интересного об эпохе СССР. Специально для маленьких гостей всегда открыта детская комната.

Ресторан "Столичный", расположенный на территории гостиничного комплекса, рассчитан на 60 мест. В меню – русская и европейская кухня, в том числе традиционные советские блюда, которые колоритно впишутся в тематику праздника.

Молодоженов ждут приятные подарки: свадебный каравай и ночь в номере категории люкс, а также возможность насладиться спа-отдыхом: посетить бассейн, сауну или хамам.

Для размещения гостей в "Доме Пионеров" предусмотрено 26 номеров от "пионерского" до "партийного", оформленных в классическом стиле. При организации второго дня свадьбы два номера категории "Стандарт" предоставляются в подарок. Есть бонус и для тех, кто готовится отметить годовщину свадьбы, – скидка 50% на проживание в отеле.

Добавим, что самый простой способ заказать свадебное торжество в "Доме Пионеров" – с помощью специального сервиса на сайте гостиничного комплекса. После подачи заявки с будущими молодоженами свяжутся организаторы, чтобы обсудить все детали.   

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Теги: свадьба , праздник , отдых , рестораны

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