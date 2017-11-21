На путепроводе Монтажников обустроят еще один съезд и три пешеходных перехода

Строительство путепровода на ул. Монтажников. Фото ИА "Тюменская линия".

Работу по обустройству путепровода через Транссибирскую магистраль на ул. Монтажников будут завершены к ноябрю 2018 года.

В течение 2018 года строителям предстоит завершить обустройство ливневой канализации, трех подземных пешеходных переходов, элементов благоустройства, в том числе тротуаров и остановочных комплексов. Будет выполнено озеленение, установлено наружное освещение и светофоры.

Большой объем работ включит в себя и строительство последнего, двенадцатого по счету, съезда транспортной развязки. Как пояснил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков, двенадцатый съезд позволит проехать от ул. Республики до ул. 50 лет ВЛКСМ через ул. Монтажников.

"Строительству съезда будет предшествовать работа по переустройству железнодорожных переездов в районе улицы 50 лет ВЛКСМ. Сейчас подъездные пути существуют, они останутся, но их нужно немного развести. Предполагается устройство дополнительных стрелок для обеспечения подъезда к предприятиям, использующим эти пути, и незначительное смещение по оси движения. Это серьезная работа", - подчеркнул Андрей Чистяков.

Он добавил, что график производства работ сделан таким образом, чтобы в максимально сжатые сроки завершить объект. Обустройство пешеходных переходов и переустройство коммуникаций будут вестись параллельно. Там, где потребуется, будут частично перекрываться отдельные полосы движения.

В настоящее время на путепроводе Монтажников действуют 11 съездов. Три из них тюменские автолюбители смогли протестировать 21 ноября. Несмотря на то, что движение по ним запущено пока в тестовом режиме, они полностью отвечают требованиям безопасности дорожного движения. Оставшиеся работы касаются благоустройства, обеспечения пешеходных подходов, то есть элементов, не влияющих на транспортную безопасность.

Любовь Голышева