Новые съезды на развязке Монтажников запущены в тестовом режиме

Запуск движения по новым съездам на развязке Монтажников. Фото ИА "Тюменская линия"

Развязка на ул. Монтажников в Тюмени стала удобнее для автомобилистов. 21 ноября здесь запущены три новых съезда, которые позволят улучшить транспортное сообщение ул. 30 лет Победы.

Теперь, двигаясь со стороны ул. Моторостроителей по ул. 30 лет Победы, водители могут заехать на развязку в сторону ул. Республики. Также автолюбители смогут повернуть с ул. Монтажников, двигаясь со стороны ул. Широтной, на ул. 30 лет Победы и с ул. 30 лет Победы, направляясь от ул. Моторостроителей, на ул. Широтную.

Фото ГУС ТО

Как отметил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков, движение по съездам запущено пока в тестовом режиме. Была проведена большая подготовительная работа, включающая в себя перенос и переустройство сетей коммуникаций.

"Не дожидаясь окончательного благоустройства, мы запустили движение в тестовом режиме, чтобы жители Тюмени как можно быстрее почувствовали, что развязка действует. В 2018 году работы на объекте будут продолжены. Часть сетей коммуникаций будут перенесены, в основном это тепловые сети, которые можно переносить только в межотопительный период, чтобы не создавать неудобств. Будут завершены работы по пешеходным переходам, благоустроена территория", - пояснил он.

Ранее на развязке по ул. Монтажников работали только восемь съездов, которые были построены с 2014 по 2016 год. В 2018 году будут начаты работы по обустройству последнего двенадцатого съезда.

Любовь Голышева