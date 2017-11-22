Фортепианный концерт прозвучит в тюменской школе искусств

Фортепианный концерт прозвучит в тюменской школе искусств. Фото cultmoscow.com/

Тематические программы и часы пройдут в тюменских библиотеках 22 ноября, а в школе искусств состоится фортепианный концерт.

Как сообщает городской департамент культуры, в детской библиотеке № 3 (ул. Ямская, 110/4) в 11 часов в занимательной форме ведущая познакомит юных читателей с их правами: на имя, лечение, обучение, семью, жизнь, на свободу и личную неприкосновенность. Во время игры с помощью известных произведений, участники определят, какие права нарушены в отношении сказочных героев.

Во время литературно-музыкальной экскурсии в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) в 12 часов вместе с учащимися ведущая заглянет во времена, когда авторская песня у нас в стране только зарождалась. Присутствующие узнают занимательные истории из жизни поэтов-бардов – Александра Розенбаума, Юрия Визбора, Владимира Высоцкого, Татьяны и Сергея Никитиных, Олега Митяева, Булата Окуджавы.

Час правовой грамотности в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) в 12 часов 30 минут адресован читателям среднего школьного возраста и посвящен Всемирному дню прав ребенка. На встречу со школьниками приглашен участковый уполномоченный полиции, который расскажет детям об их правах и ответит на вопросы присутствующих.

В рамках библиотечного урока в 13 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) ребята познакомятся с "Электронной библиотекой тюменского писателя". Сайт станет полезным для детей в решении как учебных, так и профессиональных задач, доставит истинное удовольствие от общения с многообразной и самобытной региональной литературой.

В Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) в 13 часов читатели услышат поэтические строки, которые в разные годы посвятили женщине-матери классики русской поэзии. На вечере прозвучат проникновенные песни и романсы о безграничной любви мам к своим детям, об их терпении и преданности, о трудной судьбе русских женщин.

В Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) в 13 часов для читательниц библиотечного клуба "Уют" воспитанники детской школы искусств "Гармония" прочтут стихи, исполнят песни и музыкальные композиции, посвященные мамам.

Концерт учащихся младших и средних классов фортепианного отделения пройдет в детской школе искусств им. В. В. Знаменского (ул. Республики, 42) в 16 часов 30 минут. В программе концерта – произведения русских и зарубежных композиторов.