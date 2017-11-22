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Дед Мороз рассказал тюменцам о своем заветном желани

08:33 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Российский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Тюмень вместе с телеведущим Александром Олешко. 20 и 21 ноября дедушка встречался с журналистами и детьми, дарил подарки и праздничное настроение. После двухдневного визита в наш город добрый волшебник продолжил свой путь по стране.

В этом году акция "Путешествие Деда Мороза", организованная телеканалом НТВ, началась 1 ноября с Владивостока. Завершится путешествие в Калининградской области. Основной целью проекта является помощь тем, кому особенно важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями здоровья и развития, а также ребятам, которые остались без попечения родителей и из многодетных семей.

Первыми, к кому Дед Мороз заехал в гости в Тюмени, стали дети из областного центра реабилитации. Сразу после этой встречи он отправился к детям-сиротам, поздравил каждого и привез подарки, о которых ребята писали в своих письмах.

Добрый волшебник приезжает всегда с помощником. На этот раз им стал телеведущий Александр Олешко. Он рассказал, что из огромного списка остановок выбрал именно Тюмень, так как считает этот город очень красивым и культурно развитым.

Дед Мороз провел в областном центре пресс-конференцию. Ребята, которые участвовали в ней, - ученики различных школ города, задавали вопросы, в том числе поинтересовались, о чем мечтает сам волшебник.

"Моё самое заветное желание - чтобы не было слез, которые я вижу и чувствую на расстоянии. Чтобы не было оружия и конфликтов, которые происходят между людьми, ведь в любом из конфликтов, даже если он происходит не на уровне государства, а в семье, страдают дети", - сказал Дед Мороз.

Во второй день пребывания в Тюмени дедушка показал настоящую сказку и поздравил жителей города с наступающим Новым годом на Цветном бульваре. 

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Теги: школьники , подарки , сказка , Новый год , Дед Мороз , дети , Цветной бульвар

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