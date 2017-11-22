ТюмГУ встретит региональный этап конкурса "Славим человека труда"

"Славим человека труда" пройдет в ТюмГУ. Фото ИА "Тюменская линия"

Лучших мехатроника и лаборанта химического анализа выявят на региональном этапе конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!", который пройдет на площадках ТюмГУ.

В Техноцентре ТюмГУ с 24 по 26 ноября работники организаций производственной сферы и студенты проверят свои теоретические знания и практические навыки в сфере мехатроники, автоматизации систем управления технологическими процессами. За несколько часов конкурсанты будут состязаться в сборке, программировании, пусконаладке и оптимизации станции распределения заготовок. Основными критериями оценки работы конкурсантов станут время и качество выполнения задания, отсутствие ошибок и соблюдение правил охраны труда.

9 декабря в Институте химии ТюмГУ определят лучшего лаборанта химического анализа. К состязаниям допускаются студенты высших и профессиональных учебных заведений. Конкурс для них проводится в два этапа. Теоретический этап предусматривает выполнение комплекта тестовых заданий, которые включают в себя вопросы о методах, приемах и режимах работы, последовательности операций, материалах, оборудовании и инструментах, применяемых в профессии по заявленной номинации, и вопросы охраны труда. На практическом этапе конкурсанты выполнят ряд работ в соответствии со спецификой профессии.

Имена победителей и призеров конкурса "Славим человека труда!" заносятся в региональную базу талантливых детей и молодежи для содействия в профессиональном развитии, в том числе для формирования кадрового потенциала для ведущих отраслей региона, дополняет пресс-служба ТюмГУ.