Минприроды исключило превышение норм загрязнения рутением-106 на Урале

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Уровни содержания рутения-106, зафиксированные Росгидрометом в Челябинской области, были на несколько порядков ниже допустимых значений.

Позиция общественной организации, некомпетентные оценки которой привели к массовому распространению недостоверной информации в СМИ, вызывала в ведомстве искреннее недоумение.

12 октября 2017 года Росгидромет подготовил и опубликовал еженедельные данные по содержанию радиоактивных элементов на территории России за прошедший период. Ранее при анализе отобранных проб специалисты Росгидромета обратили внимание на повышение суммарной бета-активности относительно предыдущего периода. По результатам проведенного гамма-спектрального анализа в отобранных пробах был идентифицирован рутений-106.

Уровни содержания рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009. Отмечалось, что для данного радионуклида критерии экстремально высокого загрязнения не установлены.

Превышение содержания рутения-106 в пробах относительно предыдущего периода в "сотни" раз объясняется отсутствием данного радионуклида в предыдущих пробах. Система ЕГАСМРО автоматически отслеживает происходящие изменения и информирует об этом.

Обнаружение даже незначительных концентраций радиоактивных изотопов на территории Российской Федерации свидетельствует о высокой эффективности созданной и эксплуатируемой Росгидрометом системы ЕГАСМРО.

Данные мониторинга находятся в открытом доступе и еженедельно обновляются на сайтах www.meteorf.ru, www.egasmro.ru, www.rpatyphoon.ru, сообщает пресс-служба Минприроды России.