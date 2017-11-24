Тюменцы могут выиграть тест-драйв настоящего танка

Пресс-служба филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях

Тюменские киберспортсмены сразятся против пермяков в поединке по игре World of tanks 26 ноября.

Как сообщает пресс-служба филиала компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях, команда SteelLions, представляющая Тюмень, сразится с пермской командой NFF. Бои проходят в рамках Уральского танкового турнира. Следить за трансляцией уральцы смогут на официальной интернет-странице Уральского танкового турнира. В соответствии с правилами турнира, поединок проходит до победы в двух раундах. Если по итогам двух раундов победитель не выявлен, команды встречаются на тай-брейке.

Уральский танковый турнир – киберспортивное состязание лучших профессиональных команд региона. Главный приз – тест-драйв настоящего танка. В настоящее время команды оспаривают выход в суперфинал, который пройдет в Екатеринбурге 17 декабря.

"Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. World of tanks – одна из самых распространенных на сегодняшний день дисциплин в мире пользуется особой популярностью на Урале – оплоте танковой промышленности России", - рассказал главный судья уральского танкового турнира Иван Забирко.

На данном этапе Уральского танкового турнира команды-чемпионы ведут онлайн-сражения из своих городов. Уральский танковый турнир проходит при поддержке компании "Ростелеком".

Битва тюменских "Стальных львов" и пермской команды NFF начнется в 11 часов.