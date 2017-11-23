Тюменские кадеты отличились на всероссийских соревнованиях по робототехнике

Тюменское президентское кадетское училище

Воспитанники тюменского президентского кадетского училища привезли награды с научно-технической конференции в Москве.

В рамках мероприятия состоялись соревнования по робототехнике среди довузовских организаций Минобороны России. Первая молодежная научно-техническая конференция "Юный робототехник" прошла на площадке центра "Патриот" под общим руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны Российской Федерации.

За призовые места боролись более 100 воспитанников из 27 суворовских, нахимовских, кадетских училищ и кадетских корпусов. К участию в баталиях допускались роботы, созданные из деталей популярных во всем мире конструкторов. Разработки участников соревнований оценивались по совокупности критериев.

Конкурсанты демонстрировали способности разработанных ими моделей на трассах при решении нестандартных задач и прохождении препятствий. При этом ключевое значение имели особенности моделирования и конструирования роботов, а также программирование их модулей и систем. Оценка машин проводилась по всемирно известным правилам в трех конкурсах: "Гонка по линии", "Кегельринг" и "Сумо".

Второе место в конкурсе "Гонки по линии" завоевал ученик 9-го класса Марк Аржановский. Семиклассник Михаил Бутвин стал вторым в конкурсе "Кегельринг", а Дмитрий Новицкий из 11 класса получил серебро в конкурсе "Сумо".

Особенностью соревнований стали новые номинации, в которых оценивались конкурсанты. Так, Семен Курочкин (11 "А" класс) представил свою разработку "Принтер Брайля", Никита Ермошкин (10 "В" класс) выступил с "Турелем", а Дмитрий Феоктистов (11 "А") выставил на суд жюри изобретение "Гексокоптер", сообщает пресс-служба Тюменского президентского кадетского училища.