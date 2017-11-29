up

29.11.2017 среда

EUR 69.4934

USD 58.4125

В Тюмени -6..-8 С 1 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские и мексиканские ученые совместно освоят арктический проект

08:33 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Сотрудники Тюменского индустриального университета проводят исследования в национальном автономном университете Мексики (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM).

По словам  руководителя стратегического проекта "Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ" Алексея Пимнева,  руководство мексиканского Института  заинтересовано в сотрудничестве. В настоящее время готовится проект соглашения и обсуждаются возможные направления, в числе которых проведение совместных исследований, обмен магистрантами, аспирантами и преподавателями, совместные образовательные программы и научная работа в рамках Арктического проекта.

Тюменских исследователей заинтересовала лаборатория геохимии окружающей среды и термолюминесцентного датирования, поскольку в Институте геологии и нефтегазодобычи ТИУ тоже есть геохимическая лаборатория. В  рамках проекта "Артика" тюменские ученые планируют создать комплексную научно-исследовательскую лабораторию палеоэкологии и мониторинга геосистем, не имеющую аналогов в России.  Помощь в этом окажут иностранные коллеги. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ТИУ , Арктика

Последние новости

08:54 ИДО ТюмГУ будет готовить юристов по очно-заочной форме
08:33 Тюменские и мексиканские ученые совместно освоят арктический проект
08:16 На Широтной отключат светофор
08:02 Объявлен конкурс на лучшее имя для астероида
19:08 На Ямале ожидают падение ступени ракеты в начале декабря
18:47 Названы обладатели знака качества "Тюменская марка" Фото
18:38 В Екатеринбурге откроют региональный легкоатлетический центр
18:27 Тюменскому угонщику грозит пять лет тюрьмы
18:16 ВТБ окажет поддержку строительству жилых домов для детей-сирот в Тюменской области
18:05 У тюменских ТРЦ можно будет подзарядить электрокары Фото
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Политика

Тюменские единороссы приглашают граждан на приемы

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Сергей Корепанов: областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность

Экономика

ВТБ окажет поддержку строительству жилых домов для детей-сирот в Тюменской области

Свинокомплекс "Тюменский" принял первое поголовье

Завод "АминоСиб" заработает на полную мощность

Общество

ИДО ТюмГУ будет готовить юристов по очно-заочной форме

Тюменские и мексиканские ученые совместно освоят арктический проект

На Широтной отключат светофор

Спорт

СБР будет защищать честь и достоинство биатлонисток

"Снежные барсы" взяли реванш в Тюмени

Итоги спартакиады среди работников подвели в АО "Транснефть-Сибирь"

Происшествия

Тюменскому угонщику грозит пять лет тюрьмы

Жителя Нового Уренгоя осудят за убийство хозяйки кафе

Похитителю банковской карты грозит пять лет колонии
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+