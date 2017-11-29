Тюменские и мексиканские ученые совместно освоят арктический проект

t-l.ru

Сотрудники Тюменского индустриального университета проводят исследования в национальном автономном университете Мексики (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM).

По словам руководителя стратегического проекта "Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ" Алексея Пимнева, руководство мексиканского Института заинтересовано в сотрудничестве. В настоящее время готовится проект соглашения и обсуждаются возможные направления, в числе которых проведение совместных исследований, обмен магистрантами, аспирантами и преподавателями, совместные образовательные программы и научная работа в рамках Арктического проекта.

Тюменских исследователей заинтересовала лаборатория геохимии окружающей среды и термолюминесцентного датирования, поскольку в Институте геологии и нефтегазодобычи ТИУ тоже есть геохимическая лаборатория. В рамках проекта "Артика" тюменские ученые планируют создать комплексную научно-исследовательскую лабораторию палеоэкологии и мониторинга геосистем, не имеющую аналогов в России. Помощь в этом окажут иностранные коллеги.