В Екатеринбурге откроют региональный легкоатлетический центр

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Легкоатлетический спортивно-тренировочный центр откроется в Екатеринбурге в 2018 году.

Его строят в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". По данным министерства физической культуры и спорта Свердловской области, в эксплуатацию центр планируют сдать до конца года. Работать он будет на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец".

"Из федерального бюджета на это будет выделено 80 миллионов рублей. Пока строительство объекта идет за счет средств областного бюджета, в 2018 году поступят федеральные деньги", - уточнили в ведомстве.

Напомним, в 2016 году в рамках ФЦП в Свердловской области сданы в эксплуатацию два региональных спортивно-тренировочных объекта: центр по хоккею и фигурному катанию в Нижнем Тагиле и региональный центр по хоккею в Екатеринбурге, сообщает пресс-центр ФЦП Минспорта России.