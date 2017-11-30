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Центральный банк РФ: справки о ДТП для страховщиков отменены

13:21 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Центральный банк РФ дал официальные разъяснения об отмене справок о ДТП (форма №154) - страховые компании не имеют права требовать от потерпевшего предоставлять справки о ДТП по авариям, которые произошли с 20 октября.

Выплаты по ОСАГО будут осуществляться на основании иных документов о происшествии.

Для возмещения ущерба в страховую компанию должны быть предоставлены: копия постановления по делу об административном правонарушении согласно КоАП, копия определения о прекращении производства по делу об административном правонарушении (при прекращении дела или отсутствии штрафа за нарушение), копия протокола и постановления (если есть направление в группу разбора). Также потерпевший должен передать страховщику извещение о ДТП, которое на месте аварии заполняют его участники.

Для установления страховщиком объективной картины ДТП, определения размера причиненного ущерба и принятия решения о страховой выплате информация о водителях и транспортных средствах, участвовавших в ДТП, их видимых повреждениях должна быть зафиксирована в представляемых страховщику документах, отмечает ЦБ.

Напомним, что Российский союз автостраховщиков в ближайшее время готовится внести соответствующие изменения в правила профессиональной деятельности страховых компаний, которые работают на рынке ОСАГО. Данные коррективы призваны установить формальный порядок принятия документов о ДТП без справок по форме №154.

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Теги: Банк России , ОСАГО

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