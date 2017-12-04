Реконструкция битвы за Москву состоится в Тюменском районе

Фото: департамент спорта г. Тюмени

Слет юных ратников состоится в центре "Алые паруса" в Тюменском районе 5 и 6 декабря.

На нем подведут итоги года и устроят награждение лучших воспитанников системы добровольной подготовки к военной службе.

Как сообщает тюменский городской департамент по спорту и молодежной политике, одну из площадок слета посвятят преемственности поколений и традициям. Кроме того, откроется выставка "Живая история. 1941". На ней ребята смогут познакомиться с макетами вооружения, примерить военную форму Красной армии и узнать о подвигах сибирских дивизий под Москвой.

Основным событием слета станет масштабная военно-историческая реконструкция битвы за Москву 1941 года. Она пройдет в с. Онохино. Организаторы обещают, что там будут грохотать пушки и советские войска перейдут в контрнаступление.

Для юнармейцев состоится мастер-класс по робототехнике. А еще ребята будут участвовать в мастер-классе по юнармейской песне и в турнире по настольной исторической игре.

Руководители групп поделятся опытом и перспективами патриотического воспитания. Также наставникам расскажут о социальном проектировании и медиа-технологиях в патриотическом воспитании.