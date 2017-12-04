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Мобильные продажи выросли в смартфонах уральцев

17:21 04 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

Покупатели уходят в Сеть. Сегодня две трети пользователей мобильного Интернета ищут информацию с помощью смартфона. Аналитики "МегаФона" выяснили, как, где и когда отовариваются жители региона. 

С помощью смартфонов уральцы чаще всего покупают одежду, обувь и бытовую технику. Интернет-магазины косметики любят посещать в Тюмени и Кургане, мебелью активней других интересуются в Екатеринбурге и Сыктывкаре. Спортивные товары онлайн изучают челябинцы и ижевчане. Рыболовы живут в Сургуте, молодые родители в Перми, автомобилисты в Кирове.

"Сегодня доля мобильных покупок составляет 20% и продолжает расти. Со смартфоном и быстрым Интернетом можно купить необходимые товары в любом месте. Чаще других для этой цели смартфон используют жители Свердловской, Челябинской, Кировской областей и Югры", — отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" на Урале Сергей Алферов.

Мужчины почти не отстают от женщин по интересу к онлайн-магазинам. 47% посетителей виртуальных витрин – представители сильного пола. В Топе интересов у них автозапчасти, тогда как у дам в фаворе продукция аптек. Чаще всего за покупками уральцы ходят в иностранные магазины, на которые ежедневно приходится свыше 300 тыс. посещений с мобильных устройств.

Топ-5 зарубежных интернет-магазинов

· aliexpress.com

·  alibaba.com

· amazon.com

· ebay.com

· carters.com

Топ-5 российских интернет-магазинов

· mvideo.ru

·  wildberries.ru

· ozon.ru

· e96.ru

· lamoda.ru

Топ-5 самых женских интернет-магазинов

· apteka.ru

· mytoys.ru

· laredoute.ru

· dochkisinochki.ru

· ikea.com

Топ-5 самых мужских интернет-магазинов

· exist.ru

· adidas.ru

· sportmaster.ru

· 220-volt.ru

· svyaznoy.ru

Любимое время мобильных шопоголиков – будни с 20 до 21 часа. 

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Теги: интернет-магазин , смартфоны , МегаФон

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