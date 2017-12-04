Мобильные продажи выросли в смартфонах уральцев
МегаФон
Покупатели уходят в Сеть. Сегодня две трети пользователей мобильного Интернета ищут информацию с помощью смартфона. Аналитики "МегаФона" выяснили, как, где и когда отовариваются жители региона.
С помощью смартфонов уральцы чаще всего покупают одежду, обувь и бытовую технику. Интернет-магазины косметики любят посещать в Тюмени и Кургане, мебелью активней других интересуются в Екатеринбурге и Сыктывкаре. Спортивные товары онлайн изучают челябинцы и ижевчане. Рыболовы живут в Сургуте, молодые родители в Перми, автомобилисты в Кирове.
"Сегодня доля мобильных покупок составляет 20% и продолжает расти. Со смартфоном и быстрым Интернетом можно купить необходимые товары в любом месте. Чаще других для этой цели смартфон используют жители Свердловской, Челябинской, Кировской областей и Югры", — отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" на Урале Сергей Алферов.
Мужчины почти не отстают от женщин по интересу к онлайн-магазинам. 47% посетителей виртуальных витрин – представители сильного пола. В Топе интересов у них автозапчасти, тогда как у дам в фаворе продукция аптек. Чаще всего за покупками уральцы ходят в иностранные магазины, на которые ежедневно приходится свыше 300 тыс. посещений с мобильных устройств.
Топ-5 зарубежных интернет-магазинов
· aliexpress.com
· alibaba.com
· amazon.com
· ebay.com
· carters.com
Топ-5 российских интернет-магазинов
· mvideo.ru
· wildberries.ru
· ozon.ru
· e96.ru
· lamoda.ru
Топ-5 самых женских интернет-магазинов
· apteka.ru
· mytoys.ru
· laredoute.ru
· dochkisinochki.ru
· ikea.com
Топ-5 самых мужских интернет-магазинов
· exist.ru
· adidas.ru
· sportmaster.ru
· 220-volt.ru
· svyaznoy.ru
Любимое время мобильных шопоголиков – будни с 20 до 21 часа.
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