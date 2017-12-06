Уральцы радовались итогам жеребьевки ЧМ-2018 в соцсетях

МегаФон

В мобильном Интернете провели уральцы вечер пятницы. Период с 20 до 22 часов стал самым насыщенным за неделю по объему скаченного трафика. Такую активность вызвала онлайн-трансляция жеребьевки Чемпионата мира по футболу–2018 и обсуждение ее итогов.

Каждый час клиенты "МегаФона" генерили столько трафика, что его хватило бы на просмотр 15 тыс. футбольных матчей. Среди жителей крупных городов, следящих за важным футбольным мероприятием в режиме онлайн, больше всего фанатов оказалось в Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Здесь трафик увеличился на треть. Самая популярная социальная сеть – "ВКонтакте".

Самыми активными болельщиками, следящими за жеребьевкой со смартфонов, стали жители небольших населенных пунктов. К примеру, в п. Юшала и с. Байкалово Тюменской области трафик вырос в 3,5 раза.

Для любителей футбола, которые не смогли наблюдать церемонию по телевизору, "МегаФон" организовал онлайн-трансляцию в мобильном приложении "МегаФон.ТВ". С помощью качественного соединения и высокой скорости 4G тысячи зрителей в любом месте смогли узнать, кто же стал командами-соперниками России и поделиться этим в социальных сетях.

В день жеребьевки для постоянного мониторинга состояния инфраструктуры и нагрузки непрерывно работал специальный Центр управления информационными технологиями. Благодаря ISDN-телефонии комментаторы и журналисты транслировали происходящее без задержек, а качество "голоса" при этом оставалось на высшем уровне.

"Жеребьевка прошла на высшем уровне. Техническая команда "МегаФона", в которую вошли пять инженеров из Уральского филиала, поддерживали работоспособность транспортной сети в Столичном филиале как во время подготовки, так и в период проведения мероприятия. Мы оперативно реагировали на возможные инциденты, а также вели мониторинг по устранению предаварийных ситуаций на сети", – отметил старший инженер по эксплуатации транспортной сети компании "МегаФон" на Урале Андрей Нестеров.

"МегаФон" обеспечил место проведения церемонии качественной мобильной связью, беспроводным и проводным доступами в Интернет, VPN и фиксированной связью. Также было организовано техническое оснащение ключевых объектов: место проведения жеребьевки в Кремле, штаб-квартира FIFA, отели участников жеребьевки, аэропорты Москвы.