Около девяти тысяч выпускников Тюменской области написали итоговое сочинение

Выпускники школ написали итоговое сочинение/Фото пресс-службы Минобрнауки России

Около 9 тыс. 11-классников области, в том числе более 4 тыс. 500 выпускников Тюмени, написали итоговое сочинение 6 декабря.

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, учителя и ученики узнали темы работы за 15 минут до ее начала – на официальном портале ЕГЭ.

Совет по вопросам проведения итогового сочинения Рособрнадзора определил пять основных тематических направлений на 2017/18 учебный год: "Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и общество".

За 3 часа 55 минут выпускникам необходимо было написать связный текст, который состоит минимум из 350 слов.

Работы оцениваются не на оценку, а в формате "зачет- незачет". Учителя проверяют и оценивают сочинения по пяти критериям. Первые два - основные: это соответствие теме и аргументация своих мыслей с помощью литературных произведений.

В Рособрнадзоре отметили, те, кто получит незачет, смогут переписать работу 7 февраля и 16 мая. Абитуриенты будут предъявлять написанное сочинение на вступительных экзаменах в вуз. Но каждое учебное заведение имеет право оценить эту работу по своим критериям.

Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года. Всего в России итоговое сочинение написали около 650 тысяч выпускников.