Лучших фельдшеров и инженеров УФО определяют в Тюмени

Дело боится: лучших фельдшеров и инженеров УФО определяют в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Мастеров своего дела из 39 претендентов, приехавших из Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Ямала-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, определят на федеральном этапе конкурса "Славим человека труда", который проходит в Тюмени.

Все конкурсанты – это большая команда Уральского федерального округа, считает директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежды Мазуркевич.

"Перед нами стоит много масштабных задач: укрепление и сохранение здоровья нашего населения, модернизация и создание новых производств, повышение производительности труда. Для этого нужны высококвалифицированные кадры. Конкурсы позволяют приумножить знания, получить умения, повысить престиж профессии", - сказала Надежда Мазуркевич.

Дело боится: лучших фельдшеров и инженеров УФО определяют в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Конкурс торжественно открыла старший фельдшер станции скорой медицинской помощи, ветеран труда, отличник здравоохранения Зоя Петроченко. Человек труда - это почетно, важно, пример для будущих поколений, отмечает она: "Слабые по характеру не уживаются в нашей профессии. Мы больны своей работой. Скорая помощь – это не машины, не мигалки, не романтика, а помощь на грани невозможного, благодарность пациента, образ жизни".

"Тренировки – это наша жизнь", - так рассказали о своей подготовке конкурсанты из Курганской области. Фельдшер скорой помощи Юргамышской центральной районной больницы Виктор Меньщиков во второй раз приехал испытать удачу и проверить профессиональные навыки на федеральном этапе конкурса "Славим человека труда". Признался, что хотел бы успеть и с коллегами пообщаться, но пока тщетно: "За время конкурса мы не общались между собой. Не было возможности посмотреть, как выступают соперники. Даже на реанимации нас развели по разным кабинетам. Не было возможности пообщаться для обмена опытом".

В Медицинском городе Тюмени конкурсанты проходят три испытания: оказание медицинской помощи пострадавшим на месте ДТП, подготовка к эвакуации и сердечно-легочная реанимация. Жюри оценит последовательность, время и качество выполнения всех заданий, соблюдение правил безопасности.

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Начальник топливно-энергетического комплекса министерства ЖКХ Свердловской области Василий Фадеев вошел в состав комиссии на конкурсе по направлению "Инженер-электроэнергетик". Он считает, что основными критериями оценки станут потенциальная возможность внедрения технологии или проекта и сама презентация. Он рассказал, что в Екатеринбурге проводили прикладной конкурс, в котором участвовали работники электросетевых компаний. На них идет монтаж кабеля и муфты – оценивают работу мастеров, сделанную руками. Вместе с Василием Фадеевым приехали студенты-участники.

Навыки инженеров проверяют по проектной деятельности. Инициаторами новой формы конкурса стал совет ректоров в Екатеринбурге, пояснила начальник отдела профориентации, профобучения и психологической поддержки департамента труда и занятости населения региона Ольга Васильева. За звание лучшего в УФО интеллектуальные баталии ведут шесть работников предприятий и пять будущих инженеров. Конкурс проходит в главном корпусе ТИУ (ул. Мельникайте, 70).

На обеих площадках пройдут мастер-классы для школьников и студентов, на которых участники смогут ознакомиться с новым оборудованием и обучиться новым навыкам.

"Я с удовольствием провожу параллель, одновременно с этим конкурсом в Тюмени проводят WorldSkills. Мы видим, что растет престиж рабочих профессий. Успех заключается в том, чтобы любую отрасль представляли конкурентоспособные люди, которые сознательно повышают уровень компетенции, хотят учиться и перенимать опыт", - сказал депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн.

Конкурсантам Виктор Рейн рассказал, что его отец 43 года отработал на одном предприятии токарем, а мама отработала дояркой и санитаркой. "Я горжусь, что родился именно в такой семье. Виват человеку труда", - заключил он.

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Победителей конкурса "Славим человека труда" назовут 7 декабря: награждение начнется в тюменском драмтеатре в 19 часов.

Ирина Ромашкина