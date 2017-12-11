Об истории почтовых открыток расскажут в музейном комплексе имени Словцова

admtyumen.ru

Выставка "Детский музей истории русской открытки" откроется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 16 декабря в 14 часов.

По словам организаторов, на выставке можно будет увидеть почтовые карточки конца XIX века до наших дней. Изучая и рассматривая открытки, взрослые вспомнят свое детство, а юное поколение узнает, каким было детство у пап, мам, дедушек и бабушек. Выставка будет работать в нескольких залах.

В зале "Мир сказки" откроется экспозиция почтовых открыток со сказками А. С. Пуш­кина и других русских и зарубежных писателей. В зале "Дети России" можно будет увидеть старинные открытки с детьми царских времен. Зал "Дети СССР" продемонстрирует ретроспективу изображений детей Советского Союза. В зале "Праздники" откроются вниманию зрителей открытки с Но­вым годом, святками, с днем рождения и другими.

Посетителям выставки сотрудники музея предложат создать собственную почтовую карточку на любой сюжет.