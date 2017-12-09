В День Героев Отечества в Тюмени почтили память воинов-земляков

День героев Отечества/фото ИА "Тюменская линия"

С возложения алых гвоздик и гирлянд к подножию мемориала воинам - тюменцам, погибшим в Афганистане, началась 15 юбилейная встреча членов семей военнослужащих, погибших в локальных войнах.

Как отметил Герой России, референт управления по общественным проектам администрации президента РФ, ветеран боевых действий в Афганистане, Нагорном Карабахе, Чеченской Республике Алексей Романов, День героев России – это день преемственности поколений.

"Мы имеем возможность отдать дань памяти и уважения всем, кто защищал страну, но не дожил до наших дней. Святая обязанность каждого живущего – помнить историю, людей, которые сделали все, чтобы жить в нашей стране под мирным небом", - сказал он.

Тюменская область в вооруженных конфликтах в Афганистане, республиках Северного Кавказа, Южной Осетии потеряла 249 человек. Жительница Тюмени Мария Сухинина рассказывает, что ее сын Виктор всегда хотел служить. Родился он в 1976 году, после окончания училища 4 июня 1994 года его призвали в армию и уже через полгода учебки отправили в роту разведки в Маздок республики Чечня. В феврале 1995 года с группой тюменских женщин Мария сама отправилась в Маздок.

"Это была моя последняя встреча с живым сыном. Вся его рота разведки во время выполнения задания погибла. В течение 22 лет проводятся мероприятия, посвященные нашим погибшим сыновьям. Мы встречаемся, общаемся, поддерживаем друг друга. Сегодня увидела портрет своего сына в руках мальчика-школьника, это так приятно. Для нашей сегодняшней молодежи это хороший урок мужества", - отметила Мария Сухинина.

Тюменское региональное отделение общероссийского общественного фонда "Национальный благотворительный фонд" постоянно поддерживает членов семей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах с 2001 года. По словам председателя наблюдательного совета Сергея Сметанюка, за это время в Тюмени построили храм Дмитрия Донского, возвели монумент воинам – афганцам, приняли закон о выплате семьям погибших воинов ежемесячно по 5 тыс. руб.

"Накануне Дня героев Отечества мы проводим круглые столы с участием ветеранских и патриотических клубов, объединений, где обсуждаем новые идеи. В этом году будем с одной из телекомпаний создавать фильм "Герои России бессмертны". Этот проект очень интересен и важен, особенно подрастающему поколению", - поделился Сергей Сметанюк.

Крестным ходом "Бессмертный батальон Тюмени" с портретами павших защитников Отечества прошел от часовни Димитрия Донского по улицам Республики и Мельникайте к алее Славы, которая имеет и второе название - Солдатская аллея. По инициативе комитета солдатских матерей в начале 2000-х годов здесь были высажены елочки в память о тюменских солдатах, погибших далеко от дома. С тех пор накануне общей встречи матери приходят на свою аллею, чтобы нарядить ели в новогодний наряд.

Завершился День героев Отечества во дворце культуры "Нефтяник", где на сцене матерям погибших военнослужащих был вручен памятный знак "Черный тюльпан".

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Анжела Лебедева