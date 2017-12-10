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В Египте нашли две древние гробницы

12:16 10 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В Египте нашли две древние гробницы/Фото Associated press

Об открытии двух гробниц возрастом около 3,5 тыс. лет, расположенных рядом с городом Луксор в Египте, сообщает ИА "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press.

Судя по настенным росписям, находки относятся ко временам XVIII династии, между правлением Аменхотепа II и Тутмоса IV (1428 - 1388 годы до н.э.). Эта династия принадлежит к эпохе Нового царства, в которую Египет достиг наивысшего процветания и могущества. Древние Фивы, располагавшиеся на месте современного Луксора, были тогда столицей Египта. В одной из гробниц археологи нашли вырезанный на потолке картуш (иероглиф) с именем фараона Тутмоса I.

Одно из захоронений представляет собой помещение с глинобитными и каменными стенами, из которого идет шестиметровая шахта к четырем погребальным камерам. Там обнаружено множество фрагментов деревянных гробов, а также надписей и рисунков на стенах.

Другая гробница имеет пять входов, ведущих в прямоугольный зал, с южной и северной стороны которого расположены два захоронения. В одном из них обнаружена сохранившаяся мумия, предположительно, придворного вельможи. В этой гробнице найдено множество расписных деревянных масок, глиняных сосудов и около 450 статуэток.

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Теги: археология , Египет

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