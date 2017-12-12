Центр культуры и творчества "Тюмень" приглашает на концерт

Лучшие творческие коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень" выступят на сцене Дворца культуры "Нефтяник" 17 декабря, начало концерта в 12 часов.

Перед музыкальной программой зрителям представят интерактивные площадки и новогодние мастер-классы. Творческие номера представит Тюменский духовой оркестр, а также фольклорный ансамбль "Росстань", инструментальный дуэт, солисты Михаил Шепеленко и Наталья Малаенко.

В концерте примут участие и творческие коллективы домов культуры "Орфей", "Торфяник" и "Водник", они продемонстрируют лучшие цирковые, хореографические и вокальные номера.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.