Тюменские паралимпийцы побеждают во всемирных лыжных гонках

Фото: Центр спортивной подготовки ТО

Четыре тюменских спортсмена выступают в составе российской сборной на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения в канадском Кенморе.

За первые четыре дня соревнований незрячие тюменцы завоевали шесть медалей. Так, Станислав Чохлаев (ведущий – Олег Колодийчук) одержал победу в гонке на 7,5 км среди атлетов с нарушением зрения (класс В1-В3) и стал серебряным призером на дистанции 20 км "классикой".

Елена Ремизова (ведущий Андрей Токарев) выиграла золото на дистанции 15 км, а также две серебряные медали в финальной гонке на дистанции 1,2 км и в гонке на 7,5 км. А Марина Галицына (ведущий Максим Пирогов) заняла третье место в гонке на 15 км.

Всемирные соревнования продлятся до 18 декабря, сообщает Центр подготовки сборных команд Тюменской области.