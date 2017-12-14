В Тюмени для организаторов городских событий откроются коммуникативные сессии

Молодежное творчество, международные проекты, медиа и молодежные СМИ - направления, по которым будет организована работа коммуникативных сессий.

По сообщению пресс-служба мультицентра "Моя территория", первая встреча для творческой молодежи начнется в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) 14 декабря, в 17 часов 30 минут. Приглашаются все желающие.

Команда мультицентра "Моя территория" до конца года проведет серию открытых коммуникативных сессий с активной молодежью города по технологии SWОT-анализа. К участию приглашаются организаторы городских событий, представители учреждений и организаций молодежной политики и лидеры общественного мнения среди молодежи. С помощью современного метода стратегического планирования участники определят сильные и слабые стороны своей сферы и собственного объединения в целом, обозначат возможности для развития на будущий год и смогут просчитать все угрозы на пути реализации собственных планов.

Вопросу эффективности межведомственного взаимодействия в регионе уделил внимание губернатор Тюменской области Владимир Якушев в своем послании к депутатам областной думы. Коммуникативные сессии — это хорошая возможность не только подвести итоги года и определить вектор развития на будущий год, но также обозначить точки взаимодействия для усиления результативности грядущих проектов. В этом году коммуникативные сессии пройдут также по направлениям: общественно-политические проекты, неформальное и непрерывное образование, развитие неформальных видов спорта, молодежное предпринимательство.

"У молодых людей часто складывается впечатление, что есть во взрослой среде человек, который может им подсказать какие-то новые идеи и форматы, лучше них знает, что нужно провести для молодежи. Но это не совсем так – считывать и задавать тренды может только человек, глубоко погруженный в среду, - прокомментировала куратор проекта, директор по развитию мультицентра "Моя территория" Ольга Петрушина. - Серия встреч, которая запущена, - возможность проверить свои идеи на прочность, познакомиться с другими организаторами и поставить себе на 2018 год более амбициозную цель в реализации молодежных событий".

Все встречи будут проведены в открытом формате. Принять участие могут организаторы событий, инициаторы проектов и участники молодежных сообществ по темам коммуникативных сессий.