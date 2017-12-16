Крупный астероид Фаэтон приблизится к Земле

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Крупный астероид Фаэтон сблизится с Землей 16 декабря. Об этом говорится в заявлении на сайте NASA, пишет РИА Новости.

Небесное тело диаметром 4,8 километра пролетит в десяти миллионах километров от планеты, что в 27 раз превышает расстояние от Земли до Луны. В следующий раз подобное сближение произойдет только в 2093 году.

В NASA Фаэтон относят к категории "потенциально опасных" небесных тел, которые, в случае столкновения, могут нанести Земле серьезный ущерб. Из-за своей орбиты астероид, двигаясь вокруг Солнца, пересекает орбиты четырех планет от Меркурия до Марса. О его существовании стало известно в 1983 году благодаря снимкам с космического спутника IRAS.