up

16.12.2017 суббота

EUR 69.4298

USD 58.8987

В Тюмени -13..-15 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Крупный астероид Фаэтон приблизится к Земле

09:51 16 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
us.makemefeed.com

Крупный астероид Фаэтон сблизится с Землей 16 декабря. Об этом говорится в заявлении на сайте NASA, пишет РИА Новости.

Небесное тело диаметром 4,8 километра пролетит в десяти миллионах километров от планеты, что в 27 раз превышает расстояние от Земли до Луны. В следующий раз подобное сближение произойдет только в 2093 году.

В NASA Фаэтон относят к категории "потенциально опасных" небесных тел, которые, в случае столкновения, могут нанести Земле серьезный ущерб. Из-за своей орбиты астероид, двигаясь вокруг Солнца, пересекает орбиты четырех планет от Меркурия до Марса. О его существовании стало известно в 1983 году благодаря снимкам с космического спутника IRAS.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: космос , астероид , метеорит

Последние новости

14:02 В Норвегии кот выжил после сорока минут машинной стирки
13:38 Стали известны имена самых доходных актеров Голливуда
12:50 МЧС проверит места продажи пиротехники
12:26 Технику для выравнивания поверхности почвы закупила агрофирма "КРиММ"
11:59 Майкл Джордан стал самым богатым спортсменом по версии Forbes
11:17 Автоинспекторы задержали водителя со спайсом в Тюменском районе
10:49 Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты при остановке за городом
10:24 Сказка на Рождество: тюменский молодежный театр представит спектакль на фестивале в Москве
09:51 Крупный астероид Фаэтон приблизится к Земле
09:24 В Заводоуковском округе после ремонта открываются сельские дома культуры
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: работа по привлечению инвестиций в регионе отлажена

Тюменская область лидирует в УФО по эффективности госзакупок

Доступ к финансированию - главная проблема российской промышленности, считает Владимир Якушев

Политика

Совет Федерации утвердил дату президентских выборов

Владимир Путин объяснил, как выживать дотационным регионам

Тюменские депутаты считают, что подземные погреба портят облик города

Экономика

На "ЗапСибНефтехиме" формируют систему замкнутого цикла водооборота

Производственные объекты на ЛПДС "Торгили" стали надежнее

Центральный банк ввел санацию в отношении Промсвязьбанка

Общество

Стали известны имена самых доходных актеров Голливуда

МЧС проверит места продажи пиротехники

Технику для выравнивания поверхности почвы закупила агрофирма "КРиММ"

Спорт

Майкл Джордан стал самым богатым спортсменом по версии Forbes

Тюменцы уступили "Спутнику" дома

Тюменские легкоатлеты поборются за медали областных соревнований

Происшествия

В Норвегии кот выжил после сорока минут машинной стирки

Автоинспекторы задержали водителя со спайсом в Тюменском районе

Жителя Югры подозревают в убийстве
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+