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Метод струйной цементации использован при сооружении котельной на "ЗапСибНефтехиме"

08:03 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

На строительстве котельной крупнейшего специалисты НИПИГАЗа предложили использовать метод струйной цементации, который предполагает внесение в грунты растворов под высоким давлением, что позволяет увеличить их несущую способность и укрепить основания под фундаменты котлов и каркаса здания. Об этом сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками и строительством. Входит в состав СИБУРа — крупнейшей в России интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компании.

НИПИГАЗ - участвует в крупнейших проектах нефтегазовой отрасли и нефтехимии: Амурский ГПЗ, "ЗапСибНефтехим", Московский НПЗ, "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2" и других. Офисы НИПИГАЗа расположены в Москве, Краснодаре, Тюмени, Тобольске, Свободном и Благовещенске.

Кроме того, на объекте смонтировано более 90% металлоконструкций, выполнены в полном объеме работы по их огнезащите. Специалисты приступили к префабрикации трубопроводов и их монтажу в корпусе. Выполнено 15% от общего объема работ. Установлено основное оборудование – пять водогрейных котлов (четыре основных, один резервный), два паровых котла, газовые горелки, насосные системы. Ведутся общестроительные работы для обеспечения теплового контура котельной: кирпичная кладка, монтаж пеноблоков, монтаж ограждающих конструкций из сэндвич-панелей. Во второй половине декабря планируется начало отделочных работ.

Котельная – энергетический объект для снабжения теплом и горячей водой всего завода в автономном режиме. В межотопительный (летний) период котельная обеспечит не только горячей водой системы ГВС, но и водяным паром для осуществления технологического ремонта оборудования и трубопроводов. Рабочая мощность котельной - 100 МВт (с возможностью расширения до 120 МВт).

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Теги: ЗапСибНефтехим , инвестиционный проект , СИБУР , Тобольская промышленная площадка

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