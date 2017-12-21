Концерт гусельной музыки пройдет в Литературно-краеведческом центре Тюмени

Дмитрий Пономарев. Фото https://t-i.ru/

Концерт "Гусли звончатые, переливчатые" состоится в Литературно-краеведческом центре Тюмени (ул. Первомайская, 14) 22 декабря, начало в 18 часов.

Как сообщают организаторы, традиционно перед Новым годом Дмитрий Пономарев порадует гостей удивительной гусельной музыкой. Выступает тюменский гусляр под псевдонимом Зарн Хам. Он организовал проект "Гуслеголовый", цель которого – развитие гусельной культуры в городе. Для этого Дмитрий сам выступает перед публикой и планирует приглашать в Тюмень талантливых музыкантов из других регионов страны.

"Гусли – это особый инструмент. Он не только пробуждает в нас нечто, связывающее с землей и предками, но он еще и очень прост, светел. На этот счет отлично сказал известный гусляр Кирилл Богомилов: "Гусли - не диковинный инструмент из прошлого. Их призвание – увеличивать количество добра на Земле". Вот мы и постараемся увеличить количество добра, насколько сможем", - говорит Дмитрий.

На встречу с гусляром приглашаются все желающие. Вход бесплатный.