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Поколенную роспись помогут составить в госархивах региона

13:54 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Поколенную роспись помогут составить в госархивах региона. Фото ИА "Тюменская линия"

Уточнить факт из жизни предков, составить генеалогическое древо, исследовать историю трудовой отрасли помогают в Государственном архиве Тюменской области.

Наиболее массовой архивной услугой, за которой обращаются и граждане, и организации, является предоставление информации и копий архивных документов по социально-правовым вопросам: за этими данными в 2017 году обратились 35 тыс. 882 человека. Это факты о стаже работы, заработной плате, обучении, награждениях и тому подобные детали жизни, пояснила директор учреждения Ольга Тарасова.

Вторым популярным запросом тюменцев стал запрос по истории рода. "Есть и биографические запросы, когда человек хочет уточнить какие-либо факты о жизни личности – это исследование поколенной росписи вглубь истории. Например, когда к нам обращаются люди, которым известен определенный факт, а мы его уточняем по нашим данным", - пояснила Ольга Тарасова.

Среди других тематических запросов тюменцев есть обращения от юридических лиц. К примеру, когда предприятия изучают факты о своей организации перед празднованием юбилея или узнают о становлении отрасли, в которой трудятся.

"Если говорить о практическом применении, в госархиве очень востребована услуга уточнения владельца земельного участка. Процесс приватизации в регионе еще не закончен – к нам часто обращаются по земельному вопросу", - сказала Ольга Тарасова.  

Если говорить о зарубежных запросах, тюменский госархив часто получает обращения от граждан Германии, Болгарии, Украины и Израиля. Чаще всего они связаны с уточнением биографических фактов времен Великой Отечественной войны.

"В разные периоды из нашего региона выезжали люди в эти страны. В советское время была практика: трудовые книжки нельзя было забирать с собой. Процедура непростая – запрос идет через МИД", - пояснила Ольга Тарасова.

Помимо личных запросов, сотрудники архивов помогают общественности устанавливать исторические факты. В 2017 году госархивы региона подготовили 42 статьи для публикации в газетах и журналах, опубликовали 25 статей с городскими и районными газетами, помогли в создании 17 радио- и телесюжетов, провели 21 школьный урок, 75 экскурсий, восемь встреч с общественностью и презентаций архивных документов, конференцию, а также 15 тематических выставок в стенах госархивов. Сотрудники муниципальных архивов подготовили 30 выставок, 42 информации по архивным документам, восемь теле-, радиопередач, провели девять экскурсий.

Ирина Ромашкина

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Теги: архив , родословная

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