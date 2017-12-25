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Готовятся к запуску два новых квантума детского технопарка

18:10 25 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Готовятся к запуску два новых квантума детского технопарка/kvantorium-tyumen.ru

О скором открытии двух новых квантумов детского технопарка сообщил заместитель директора по инновационной деятельности Дворца творчества и спорта "Пионер", руководитель "Кванториума" Александр Руденко.

"Идет дозакупка оборудования для "Аэроквантума" и "Автоквантума". Помещения отремонтированы и готовы. Также приобретается оборудование для "HI-tech цеха". Скорее всего, мы запустимся в полном объеме в январе-феврале", - отметил он.

Запись на новые направления открыта, работу с заявителями начнут в начале 2018 года. Занятия бесплатные, при наборе детей отборочных испытаний не предусмотрено. Продолжительность каждой обучающей программы - 72 часа.

Александр Руденко отметил большой интерес тюменцев, представителей школ и вузов к "Кванториуму". 

"Кванториум" - это пространство для технического и творческого развития детей от 5 до 18 лет. Но в каждом направлении есть своя специфика: робоквантум ориентирован на детей младшего возраста - от дошкольников 5 лет и выше. Остальные квантумы, где более сложное оборудование, предназначены для детей постарше. Педагоги ориентированы на ребят от 12 лет, в крайнем случае 10-12 лет и выше", - отметил Александр Руденко. 

Напомним, что торжественное открытие детского технопарка в Тюмени состоялось 17 октября 2017 года. Уже запущены три квантума: "Робоквантум", "IT-квантум" и "Промышленный дизайн".

Татьяна Ковалева

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Теги: кванториум

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