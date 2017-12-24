Британские полицейские ловили преступников методом "Симпсонов"

Британские полицейские ловили преступников методом «Симпсонов». Скриншот с сайта online-simpsons.ru

Метод из мультсериала "Симпсоны" помог полиции графства Саут-Йоркшир (Англия) арестовать 21 преступника, сообщает Lenta.ru со ссылкой на британскую газету The Independent.

Британские полицейские изготовили рекламные листовки от несуществующей фирмы, и отправили их по адресам скрывающихся преступников. Если те соглашались бесплатно получить рождественский подарок, им надо было лишь указать место и дату доставки.

В итоге вместо курьеров к обвиняемым в грабежах, нападениях и иных правонарушениях приезжали стражи порядка.

Издание отмечает, что похожий прием в восьмой серии девятого сезона "Симпсонов" использовал шеф полиции Виггам, пригласивший преступников на раздачу бесплатных моторных лодок.

"Неясно, пришла ли подобная идея в головы британских полицейских самостоятельно или они подсмотрели ее в мультсериале, но если это так, "Симпсоны" заслуживают аплодисментов", — резюмирует газета.

﻿ Британские полицейские ловили преступников методом «Симпсонов». Скриншот с сайта online-simpsons.ru 1 /