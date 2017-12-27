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В Тюмени ищут менеджера с зарплатой до полумиллиона рублей

16:27 27 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Рейтинг профессиональных сфер по уровню среднего вознаграждения за 2017 год составили аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Первую строчку занял "Высший менеджмент" с уровнем предложения в размере 67 тыс. 250 рублей. Чуть меньшие зарплаты предлагали в "Добыче сырья" – 60 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров "Строительство и недвижимость" со средним вознаграждением 50 тыс. рублей. Нижнюю строчку рейтинга по размеру среднего вознаграждения занял "Домашний персонал" - 22 тыс. рублей.

"Больше половины компаний отмечают, что в этом году у них увеличился фонд оплаты труда – 58%, уменьшился он только в 12% компаний. При этом зарплаты чаще всего росли у специалистов и ведущих специалистов. А вот средний прирост окладов для топ-менеджеров составил 13%, для линейного персонала и начального уровня – 11% и для специалистов и ведущих специалистов – 10%", - рассказала руководитель пресс-службы компании HeadHunter по УрФО Ольга Гибадуллина

Самой высокооплачиваемой вакансией 2017 года стала вакансия, которую работодатель назвал "Торговый агент 007" (Менеджер по продажам оборудования B2B, Sales manager b2b). Вакансия была размещена в июле уходящего года крупной федеральной компанией. Работнику предлагалась зарплата до 650 тыс. рублей.

Также HeadHunter выделил три самые дорогие актуальные вакансии уходящего года. В Тюмени требуется менеджер по работе с инвесторами с зарплатой до 500 тыс. рублей. В Тобольске ищут руководителя управления пуско-наладочных работ с зарплатой от 225 тыс. рублей, вакансия машиниста-трубоукладчика в Тюмени оценивается от 140 тыс. рублей.

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Теги: вакансии , работа

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