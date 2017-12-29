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До Нового года осталось... или Как успеть все в 2017-м

16:34 29 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

Около трех часов занимает празднование Нового года у жителя России, а подготовка к нему – 43 часа. Таковы данные общероссийских опросов. В самый разгар предновогоднего цейтнота уральские связисты представили современную версию сказки о потерянном времени, а пермская художница Леся Гусева – автор комикса о бельчонке Крошке Ши, превратила ее в комикс.

Как все успеть перед праздниками — таким вопросом задаются многие. Главное  понять, что избежать предновогоднего хоровода с его магазинами, корпоративами, пробками невозможно, а значит, остается только оптимизировать время так, чтобы окончательно не выдохнуться и не растерять оптимизм к главной ночи года.

"Первое – составляем список дел с указанием длительности. Так мы успокаиваем мозг: все записано, время посчитано, все под контролем. Далее делегируем: украшение дома доверьте детям, уборку можно поручить клининговым компаниям, продукты заказать с доставкой на дом. Остальные вопросы можно решить дистанционно – через мобильные приложения и Интернет: подарки, билеты, столик в ресторане. Эти нехитрые секреты сэкономят время для самого главного – себя. Пусть 2018 год начнется не с хлопот, а с вас, хорошего настроения и крепких нервов", — советует бизнес-тренер, основатель центра "Формула карьеры" Ольга Якимова.

Накануне новогодней ночи связисты "МегаФона" советуют позаботиться не только о салатной, но и мобильной заправке: незаменимый ингредиент быстрого рецепта для смартфонов и планшетов – скоростной 4G-интернет.

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Теги: МегаФон

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