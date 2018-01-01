Акцизы на бензин в России выросли на пятьдесят копеек

Выросли акцизы на бензин. Фото www.senate-pstu.org

На 50 копеек с каждого литра вырастут ставки акциза на бензин и дизельное топливо с 1 января, а с 1 июля — еще на столько же. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кроме того, власти обложили налогом дополнительный доход, который получают нефтяники, что внесет свой вклад в подорожание топлива. По оценкам экспертов авторынка, литр бензина на заправках будет стоить дороже на 80-90 копеек.

Больше потратят и те, кто в новом году планируют покупку иностранного авто — цены вырастут в среднем на 10-17%. Это связано с планами Минпромторга повысить утилизационный сбор на импортные легковые автомобили.