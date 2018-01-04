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Ученые анонсировали кровавое суперлуние

11:30 04 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото https://cdn3.img.ria.ru/

Ученые предрекли кровавое суперлуние в конце января, сообщает Space.com.

Отмечается, что сама "кровавая луна" не является редкостью, однако наблюдать ее одновременно с полным затмением удается нечасто. В последний раз подобное явление наблюдалось около 150 лет назад, а следующие крупные суперлуния ожидаются 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года. 

По данным ученых, полная "кровавая луна" появится в темное время суток, первыми ее смогут увидеть жители западного полушария планеты.

Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. При этом наиболее яркий красный оттенок создается за счет того, что небесное тело находится в тени планеты, и на его поверхность попадает только часть света.

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Теги: ученые

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