В Тюменском районе задержали подозреваемого в распространении наркотиков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

25-летнего гражданина, подозреваемого в распространении наркотических средств, задержали в поселке Московский Тюменского района, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что молодой человек начал заниматься реализацией запрещенных веществ три месяца назад. В одном из мессенджеров тюменец приобрел партию наркотических средств, разовые дозы которых он в последующем собирался распространить в тайниках. В день преступления подозреваемый отправился в один из дачных кооперативов за очередным "мастер-кладом", но был задержан оперативниками.

В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли из тайника полимерный пакет, внутри которого находилось около 50 свертков, обмотанных изолентой. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик "соль". В настоящее время сотрудники полиции обнаружили около 70 тайников с закладками, который ранее оборудовал подозреваемый. По предварительным данным, общий вес всего изъятого составляет около 300 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.