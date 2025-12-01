  • 18 декабря 202518.12.2025четверг
У озера Круглое в Тюмени могут создать амфитеатр и монорельс

Общество, 18:25 18 декабря 2025

скриншот с трансляции прямого эфира | Фото: скриншот с трансляции прямого эфира

Варианты развития территории вблизи озера Круглое обсуждают в Тюмени. Здесь может появиться парк с колесом обозрения, концертный зал с обустройством пешеходного моста на противоположный берег реки Туры, монорельс и многое другое.

"Это новая экономическая территория, которая должна нести серьезные смыслы. Сегодня мы видим, что главным драйвером ее развития стал межуниверситетский кампус. Соответственно, первые мысли, которые у нас возникли, – почему бы нам не расширить зону присутствия молодежи. Создать новое место для нашей молодежи, которое будет уже соответствовать запросам в городе-миллионнике", - поделился мнением во время прямого эфира глава города Максим Афанасьев.

Архитекторы сделали несколько рендеров, среди которых: строительство концертного зала, городского парка культуры, а также создание монорельса, который является одной из перспектив развития внеуличного транспорта в областной столице. По словам мэра, трамваи в существующих параметрах дорог сделать невозможно, а вот внеуличному транспорту в виде монорельса можно дать жизнь. Он подчеркнул, что задача властей территорию в 300 га правильно определить в градостроительных документах и верно ее перезагрузить.

"Будем делиться с тюменцами теми наработками и обсуждениями, которые будут проходить в нашем городе", – заверил глава Тюмени.

Добавим, что благоустройство озера началось еще летом. Там открылся первый бесплатный пляж.

Напомним, кампус в Тюмени строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". Окончание строительства запланировано на 2028 год.

Виктория Макарова

# Максим Афанасьев , межуниверситетский кампус , национальный проект Молодежь и дети , озеро

