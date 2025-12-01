Бесплатный час парковки возле школ и больниц ввели в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы, доставляющие пассажиров в детские сады, школы, поликлиники и больницы, могут бесплатно оставить машины на платных парковках рядом с этими учреждениями на 1 час.

Соответствующие поправки в региональный закон "Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности, организации дорожного движения и организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области" на очередном заседании 18 декабря 2025 года внесли депутаты облдумы. Ранее бесплатно оставлять машину на платной парковке можно было только в течение 15 минут.

"Проект закона внесен прокурором Тюменской области и имеет выраженную социальную направленность, - отметила председатель комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева. - После его принятия все категории граждан смогут бесплатно пользоваться платными парковками рядом с муниципальными дошкольными образовательными организациями, муниципальными образовательными, медицинскими и государственными организациями в течение 60 минут с момента въезда транспортного средства на парковку".

Принятый закон, по словам депутата Алексея Салмина, важен, не только по тому, что имеет выраженную социальную направленность, но и потому, что сближает баланс между развитием системы платных парковок в городе Тюмени и нуждами граждан. "Это некий регуляционный фактор, позволяющий осуществлять надзор за соблюдением установленных норм и правил, - подчеркнул он. – Если на минутку представить, что сегодня мы отменили платные стоянки, то на следующий день мы просто не сможем никуда по городу проехать".

По данным представителей администрации Тюмени, данное решение не принесет большого ущерба городскому бюджету.

Борис Олейник