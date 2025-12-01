Тюменские застройщики построят школы и детсады в разных микрорайонах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девелоперские компании Тюмени включились в программу строительства детских садов и школ на застраиваемых территориях. В Тюменской области программа соглашений между региональным правительством, администрацией города и застройщиками о возведении социальных объектов реализуется с начала 2025 года.

"Первый пример – соглашение с ТДСК о строительстве детсада на 520 мест. На сегодняшний день еще по трем объектам достигнуты соглашения: это школа на 1200 мест в жилом комплексе "Мотивы", детский сад на 550 мест на улице Минской. И на днях заключили соглашение с девятью застройщиками 5-го Заречного микрорайона по строительству школы-детсада на 1400 и 250 мест соответственно в районе озера Алебашево", - рассказала начальник управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области Ольга Кушнир.

Тюменская домостроительная компания разрешение на строительство детсада в мкрн Ново-Комарово получила в июле 2025 года. Земельный участок под него находится в аренде. За июль и август строители выполнили погружение свай и укладку фундамента. С сентября начали возводить железобетонные блоки.

"Монтаж блоков закончили к 20 ноября. На сегодня на 100 процентов утеплили кровлю, подвели сети, ливневую и хозбытовую канализацию. Здание поставили под тепло с 1 декабря, неделю прогревали и приступили к отделочным работам. Сейчас идет первая стадия отделки и электромонтажных работ, монтаж вентиляции и слаботочных систем", - пояснил заместитель генерального директора Тюменской домостроительной компании по строительству Иван Черняев.

Для ТДСК детсад в Ново-Комарово - пятый в реализации программы строительства соцобъектов. За основу взят типовой проект завода "ЖБИ-3". Кстати, именно их железобетонные конструкции применяет застройщик на объекте. МАФы на прилегающей территории для дошколят установят также от тюменского предприятия.

Исходя из опроса горожан, застройщик дал новому детсаду название "Иванушка". Его сдадут в эксплуатацию в июне 2026 года.

Анжела Лебедева