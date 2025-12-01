  • 18 декабря 202518.12.2025четверг
Житель Ялуторовска получил условный срок за поджог автомобиля из-за ревности

Происшествия, 15:18 18 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

К условному сроку приговорил суд 20-летнего жителя Ялуторовска за поджог автомобиля.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в августе 2025 года подсудимый во дворе дома по ул. Ленина Ялуторовска облил капот автомобиля принесенным с собой в бутылке бензином и поджег. В результате машина полностью сгорела. Поводом для поджога стала ссора подсудимого на почве ревности с владельцем автомобиля.

С учетом позиции гособвинителя Ялуторовский районный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком на один год.

# автомобили , прокуратура Тюменской области

