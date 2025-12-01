  • 18 декабря 202518.12.2025четверг
Главы Тюмени и Тюменского округа исполнят мечты четырех юных жителей

Общество, 18:51 18 декабря 2025

тг-канал Максима Афанасьев | Фото: тг-канал Максима Афанасьев

Глава Тюмени Максим Афанасьев исполнит мечты трех юных жителей города. Он снял три шарика с "Ёлки желаний" во время прямой линии. Его мечтателями стали шестилетний Глеб, двенадцатилетний Иван и пятилетняя София.

"Каждый из нас может стать помощником Деда Мороза. И, признаюсь честно, это одна из самых приятных ролей. Друзья, я искренне верю: когда ты становишься Дедом Морозом для ребенка, это добро обязательно возвращается - теплом, светом, верой в людей", - написал он в своих социальных сетях.

Глава Тюменского округа Ольга Зимина в этом году исполнит мечту Дарины из деревни Якуши. На Новый год она загадала подарок-сюрприз. "Обязательно придумаю, как удивить 12-летнюю девочку и сделать ее счастливее", - добавила она.

тг-канал Ольги Зиминой | Фото: тг-канал Ольги Зиминой

# Елка желаний , Максим Афанасьев , Ольга Зимина

