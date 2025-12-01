Глеб Трубин рассказал о работе ЛДПР в Тюменской области в 2025 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 заседаний провела депутатская фракция ЛДПР в Тюменской области в 2025 году. Партийцы рассмотрели более 500 обращений граждан, обсудили 27 законодательных инициатив. Направили три обращения в федеральные органы власти.

Либерал-демократы Тюменского региона внесли 27 проектов законов, 23 проекта закона Тюменской области, принято – шесть.

Такие данные привели на пресс-конференции фракции ЛДПР в Тюменской облдуме 18 декабря.

"Принят закон о квотировании рабочих мест для участников СВО. Поддержаны наши поправки в закон о патриотическом воспитании, в части воспитания уважения к памятникам защитникам Отечества и подвигам героев. И мы стали авторами законопроекта об освобождении супругов участников СВО от уплаты транспортного налога. Внесено четыре проекта в федеральный закон, активно работаем в Государственной думе", - рассказал депутат Тюменской областной думы, руководитель фракции ЛДПР Тюменской облдумы Глеб Трубин.

Законопроекты тюменской фракции ЛДПР, которые рассматриваются на федеральном уровне, – это о добровольном социальном страховании самозанятых и дополнительном перечне субъектов межгосударственной системы бесплатной юридической помощи уполномоченным при президенте РФ по защите прав ребенка. Также партийцы активно работают над вопросами улучшения демографической ситуации в стране. Их решения связаны с защитой женщин при склонении их к искусственному прерыванию беременности и с полным запретом вейпов.

"Среди наших проектов есть поддержка людей с ОВЗ, предоставление им собак-поводырей. Мы добились того, что выплату им на эти цели увеличили в разы. Еще одно направление работы – включение реки Туры в федеральную программу по очистке. Несколько лет работаем над тем, чтобы в Тюмени организовать водопотребление не только из поверхностных, но и подземных источников", - подчеркнул Глеб Трубин.

Члены региональной фракции ЛДПР с начала 2025 года провели 600 приемов граждан, участвовали во всероссийском Дне приема граждан. Спектр вопросов разнообразный.

Партия оказала поддержку на сумму более 24 млн рублей. Ее получили учреждения здравоохранения, образования, культуры, общественные организации. Члены ЛДПР в рамках празднования 80-летия Великой Победы участвовали в ремонте, реконструкции и создании памятников в муниципалитетах.

В 2026 году ЛДПР проведет под знаком празднования 80-летия со дня рождения основателя партии Владимира Жириновского. Его не стало в апреле 2022 года.

"Создан оргкомитет из ведущих политиков страны. У нас планируется большой список мероприятий, посвященный этому событию. Пройдут кубки имени Жириновского по дзюдо, боксу, шахматам. Тематические выставки, кинопоказы, конкурс дебатов, Владимир Вольфович был большим специалистом в этой области. Проведем конкурсы политологов, востоковедов и другие", - поделился депутат Тюменской областной думы, руководитель фракции ЛДПР Тюменской облдумы Глеб Трубин.

Вопросы от жителей Тюменской области либерал-демократы принимают во всех социальных сетях, на сайте Тюменской областной думы.

Анжела Лебедева