15 млн рублей направили в Юргинском округе на подготовку к зиме

Экономика, 18:14 18 декабря 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

15 млн рублей направили в Юргинском округе на подготовку к зиме. Средства выделили из местного бюджета, рассказала глава муниципалитета Виктор Васильев.

"Для бесперебойного обеспечения населения теплом и водоснабжением в 2025 году проведены работы на объектах системы. Заменены котлы на газовых котельных, обновлены участки теплотрасс, водопроводных сетей", - отметил глава округа.

Для улучшения качества воды в с. Лесное установили блочную станцию подготовки питьевой воды. В следующем году поставят дополнительное оборудование на действующие скважины Юргинского сельского поселения. Это поможет стабилизировать напор воды летом. Идет работа и по увеличению мощности водозабора.

В Юргинском продолжается строительство канализационных очистных сооружений. Объем вложений превышает 1 млрд рублей. Объект будет готов к ноябрю 2026 года.

Оксана Корнеенкова

# ЖКХ , Юргинский район

