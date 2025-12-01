15 млн рублей направили в Юргинском округе на подготовку к зиме
15 млн рублей направили в Юргинском округе на подготовку к зиме. Средства выделили из местного бюджета, рассказала глава муниципалитета Виктор Васильев.
"Для бесперебойного обеспечения населения теплом и водоснабжением в 2025 году проведены работы на объектах системы. Заменены котлы на газовых котельных, обновлены участки теплотрасс, водопроводных сетей", - отметил глава округа.
Для улучшения качества воды в с. Лесное установили блочную станцию подготовки питьевой воды. В следующем году поставят дополнительное оборудование на действующие скважины Юргинского сельского поселения. Это поможет стабилизировать напор воды летом. Идет работа и по увеличению мощности водозабора.
В Юргинском продолжается строительство канализационных очистных сооружений. Объем вложений превышает 1 млрд рублей. Объект будет готов к ноябрю 2026 года.
Оксана Корнеенкова