Обсерваторию на новой школе в Тюмени установят в апреле 2026 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая школа в микрорайоне Березняки станет первой в Тюменской области с обсерваторией на крыше. Ее установят в апреле 2026 года. Конструкцию собирают за рубежом.

"Это не совсем типовой проект, он откорректирован. В нем предусмотрена обсерватория со всем необходимым для занятий астрономического класса", - рассказала начальник управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области Ольга Кушнир.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Готовый модуль обсерватории установят на крыше первого блока. Его диаметр составит 3,8 метра, он будет четырехстворчатым. Оборудованием можно управлять с удаленного рабочего места в классе, отмечают эксперты.

Строительство школы на 1 тыс. 101 место площадью 24 тыс. 82 кв. метров началось в мае 2023 года. Процент готовности объекта составляет 70 %.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Выполняем чистовую отделку помещений, клеим обои в классах, наносим декоративную штукатурку в рекреациях, коридорах, ведем монтаж подвесных потолков. Параллельно монтируем противопожарные двери. Занято работами 120 человек", - уточнил начальник участка строительной компании "Тюменьтел" Гарик Овеян.

Весь необходимый материал для наполнения школы получен в полном объеме. В ближайшее время рабочие начнут укладывать линолеум.

Благоустройство прилегающей к школе территории завершено, по периметру здания установлены малые архитектурные формы, смонтирован хоккейный корт, высажены деревья и кустарники.

Существенно облегчило строительство объекта образования то, что его оперативно подключили к действующей котельной, которая была запущена в работу с вводом в эксплуатацию соседнего детского сада в 2023 году. Такая же работа проведена и по подключению к водоснабжению, канализации.

Срок сдачи школы в Березняках по контракту – июнь 2026 года. По словам заказчика, ГУС Тюменской области, есть 100 % уверенность в том, что подрядная организация сдаст школу вовремя. На счету "Тюменьтел" не один десяток школ и детсадов в Тюмени и некоторых муниципалитетах региона.

Добавим, что в Тюменской области по типовому проекту строят школы на 1 тыс. 101 учебное место в Мальково, Винзили, Ямальский-1. Введена школа в мкр-не Мелиораторов. Реализуются проекты за счет средств регионального бюджета.

2026 год станет для Тюменской области рекордным по вводу социальных объектов в эксплуатацию. Это будет четыре больших школы, четыре – по программе замены деревянных. Откроют поликлинику в Ишиме.

Анжела Лебедева