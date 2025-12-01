Обсерваторию на новой школе в Тюмени установят в апреле 2026 года
Новая школа в микрорайоне Березняки станет первой в Тюменской области с обсерваторией на крыше. Ее установят в апреле 2026 года. Конструкцию собирают за рубежом.
"Это не совсем типовой проект, он откорректирован. В нем предусмотрена обсерватория со всем необходимым для занятий астрономического класса", - рассказала начальник управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области Ольга Кушнир.
Готовый модуль обсерватории установят на крыше первого блока. Его диаметр составит 3,8 метра, он будет четырехстворчатым. Оборудованием можно управлять с удаленного рабочего места в классе, отмечают эксперты.
Строительство школы на 1 тыс. 101 место площадью 24 тыс. 82 кв. метров началось в мае 2023 года. Процент готовности объекта составляет 70 %.
"Выполняем чистовую отделку помещений, клеим обои в классах, наносим декоративную штукатурку в рекреациях, коридорах, ведем монтаж подвесных потолков. Параллельно монтируем противопожарные двери. Занято работами 120 человек", - уточнил начальник участка строительной компании "Тюменьтел" Гарик Овеян.
Весь необходимый материал для наполнения школы получен в полном объеме. В ближайшее время рабочие начнут укладывать линолеум.
Благоустройство прилегающей к школе территории завершено, по периметру здания установлены малые архитектурные формы, смонтирован хоккейный корт, высажены деревья и кустарники.
Существенно облегчило строительство объекта образования то, что его оперативно подключили к действующей котельной, которая была запущена в работу с вводом в эксплуатацию соседнего детского сада в 2023 году. Такая же работа проведена и по подключению к водоснабжению, канализации.
Срок сдачи школы в Березняках по контракту – июнь 2026 года. По словам заказчика, ГУС Тюменской области, есть 100 % уверенность в том, что подрядная организация сдаст школу вовремя. На счету "Тюменьтел" не один десяток школ и детсадов в Тюмени и некоторых муниципалитетах региона.
Добавим, что в Тюменской области по типовому проекту строят школы на 1 тыс. 101 учебное место в Мальково, Винзили, Ямальский-1. Введена школа в мкр-не Мелиораторов. Реализуются проекты за счет средств регионального бюджета.
2026 год станет для Тюменской области рекордным по вводу социальных объектов в эксплуатацию. Это будет четыре больших школы, четыре – по программе замены деревянных. Откроют поликлинику в Ишиме.
Анжела Лебедева