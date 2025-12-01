В Тюмени при пожаре в десятиэтажном доме спасли 12 человек

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

12 человек спасены, еще восемь эвакуированы из пожара в многоквартирном жилом доме по ул. Вербовая, 4 в Тюмени. Сообщение о возгорании электрощитовых поступило в десятом часу утра 18 декабря, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На место вызова привлекались 13 сотрудников и четыре единицы техники областного главка МЧС России. Огонь повредил квартиру на площади 10 кв. м.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается.